Aunque el Ayuntamiento de Guadalajara inició con labores de remozamiento en la glorieta de los Niños Héroes bajo el acompañamiento de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, no serán borrados los graffitis que se observan en prácticamente todos los muros y pisos del monumento.

El jefe de fuentes y monumentos del Ayuntamiento de Guadalajara Diego Pimentel Rojo indicó que como los graffitis se mezclan cada uno con diferentes causas, no serán borrados para no tocar los que tienen que ver con personas desaparecidas.

“Está muy mezclado el tema sobre un graffiti que tiene que ver con no sé, alguna persona que le gusta el arte urbano y viene aquí y lo impregna, bueno sobre ese graffiti a lado o colindante tenemos graffitis representativos de marchas, tenemos también graffitis sobre las mismas personas desaparecidas, entonces es un tema más delicado porque ya empezamos a mezclar no”.

Por cierto que en ambas caras del monumento fueron colocadas un par de lonas relacionadas con un desaparecido.

Llama la atención que ésta fue colocada a cuando menos cuatro metros de altura, convirtiéndose en una de las más llamativas de la glorieta. (Por José Luis Escamilla)