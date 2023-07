Protocolos de atención, que no se suspendan las búsquedas en campo, respaldo de autoridades a colectivos y no revictimización o criminalización, fueron demandas de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que esta mañana marcharon de la glorieta de los Niños Héroes con dirección a Palacio de Gobierno.

El grupo conformado por alrededor de 400 personas lamentaron el ataque en Tlajomulco que dejó seis muertos y 12 heridos y demandaron que en lugar de suspender las búsquedas, se generen mecanismos para proteger a todos los involucrados. Habla Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza:

“La búsqueda es la prioridad, por lo que expresamos nuestra inquietud que cualquier tipo de respuesta o los actos de la violencia ya lacerante, no sean motivo que se abandonen nuestros esfuerzos de búsqueda, y obstaculicen las actividades realizadas por los colectivos de familias”.

Las organizaciones señalaron que el próximo martes o miércoles podría ser recibido por autoridades estatales para revisar el tema de la suspensión de búsquedas a partir de llamadas anónimas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)