La designación del nuevo comisario del municipio de Tequila deberá realizarse mediante un consenso entre autoridades federales, estatales y municipales, informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

“El nombramiento del nuevo comisario tendrá que hacerse con un acuerdo entre la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Seguridad del Estado, el municipio y el propio Ejército Mexicano. Esto voy a dialogar mañana con la presidenta”.

Al ser cuestionado sobre una posible ratificación de Luis Pantoja, actual comisario provisional, Lemus Navarro señaló que esa decisión también deberá definirse mediante un acuerdo entre las instancias involucradas. Esto, pese a los señalamientos que se han hecho en contra del mando policial, a quien el gobernador únicamente describió como un elemento con amplia experiencia. (Por Edgar Flores Maciel)