El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sesionó de manera extraordinaria para acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco que retiró la diputación plurinominal a Cecilia Márquez Alkadef, luego que los magistrados locales advirtieran que la constancia para acreditar una discapacidad no cumplía los requisitos para ser considerada válida.

Márquez argumentó tener esclerosis sistémica para ocupar el espacio plurinominal que esta considerado para una persona con discapacidad, no obstante, tras una queja de MC, los magistrados consideraron que el documento presentado no está signado por un especialista y no acredita la discapacidad. En la voz el secretario general Christian Garza.

“En consecuencia, se modifica la integración de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco”.

El lugar de Márquez Alkadef será reemplazado por Norma López, quien es la siguiente mujer en la lista plurinominal presentada por Morena. Ella fue candidata por el gobierno de San Miguel El Alto. (Por Héctor Escamilla Ramírez)