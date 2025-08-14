En su primer y único informe como presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña aseguró que había concluido un ciclo y que dejaba el cargo con la frente en alto para volver a ser sólo un legislador, pero parte de un movimiento al que le augura larga vida.

“¡Larga vida a la unidad de Morena, PT y Verde! ¡Larga vida a la unidad de nuestro movimiento y larga vida al irredento y rebelde pueblo de México! Pueblo de México, te cumplimos”.

Cerró su discurso asegurando que este primer año legislativo, los senadores del movimiento de la 4T estuvieron a la altura de la responsabilidad, supieron honrar los compromisos de campaña y fueron firmes, dignos y consecuentes en la defensa de los mejores sueños del pueblo. (Por Arturo García Caudillo)