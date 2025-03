El buque de Guerra de los Estados Unidos apostado en el Golfo de México no representa ninguna amenaza para nuestro país, así lo informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Bueno, ellos están en su territorio y en aguas internacionales, nos lo hicieron saber antes de que saliera la noticia y saliera el barco, pero no están en territorio nacional, están en su territorio y en aguas internacionales bajo las normas internacionales de navegación, pues ellos tienen esa facultad de hacerlo en esa situación. Mal sería que no nos hubiera informado o llegaran a aguas nacionales, eso sí no debe ser, pero no es contra México, están vigilando las aguas internacionales por si llega droga o alguna otra situación hacia los Estados Unidos”.

Señala que la Secretaría de Marina mantiene su vigilancia en territorio nacional, gracias a lo cual se han hecho decomisos históricos de droga. (Por Arturo García Caudillo)