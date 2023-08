Nos debe doler cada joven desaparecido, aseguró este mediodía durante su encuentro con la Comunidad Universitaria de la UdeG, la panista y aspirante a la candidatura presidencial, Xóchitl Gálvez, al responder a la pregunta de una estudiante sobre el caso de Lagos de Moreno y el liderazgo nacional de Jalisco en este delito

“El día que pasó lo que pasó con los jóvenes, no pude evitar sentirme realmente descontrolada, porque pensé que uno de esos jóvenes podría ser mi hijo. O sea, las imágenes de las madres buscando a sus hijos para mi fueron aterradoras, porque te pones en sus zapatos. Yo he dicho que se requieren tres cosas, pero estoy convencida que se requiere inteligencia para hacer una estrategia integral de seguridad pública, no la ocurrencia de que con abrazos y no balazos se iba a resolver el problema”.

Previo al Foro del Frente Amplio por México que se realizará este jueves en Guadalajara, Xóchitl Gálvez sentenció que pese al desorden que López Obrador dejará en el tema de seguridad, ella no le echará la culpa ni a él ni a Felipe Calderón.

Promete que se avocará con una estrategia diferente, a dar resultados. (Por Gricelda Torres Zambrano)