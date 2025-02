En el caso Cuauhtémoc Blanco, quien es acusado de abuso sexual en contra de su media hermana, no habrá encubrimiento, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nosotros no vamos a encubrir a nadie, que se hagan siempre las investigaciones en todos los casos, cualquier cosa ahí está la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, pero sí me llama la atención la defensa del fiscal de Morelos, pero ¿no les parece extraño que después de siete años de haber estado, cuatro días antes, cuando ya sabía que lo iban a desaforar de pronto salen un montón de carpetas de investigación contra el ex gobernador? Ahí nomás lo dejo sobre la mesa”.

Sin embargo, aprovechó para arremeter en contra del ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona, con quien tuvo diferencias importantes cuando ella fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por un caso de feminicidio, que según la primera mandataria, él trató de ocultar. (Por Arturo García Caudillo)