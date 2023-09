La coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, hizo campaña en Chiapas, donde aseguró que el movimiento que encabeza ha llevado bienestar y crecimiento a sus habitantes, gracias a los programas del Bienestar y a las grandes obras de infraestructura. Y aunque no la mencionó por nombre, se comparó con la virtual candidata de la oposición.

“Y de mí, compañeros, compañeras, tengan la certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas en el corazón. Nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas y al pueblo de México”. (Por Arturo García Caudillo)