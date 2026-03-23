La Selección de futbol de Nueva Caledonia entrenó la tarde de este lunes en las instalaciones de la Academia Aga de Atlas con miras a su encuentro del Repechaje Intercontinental del próximo jueves ante Jamaica en el estadio de las Chivas.

En tanto que, el representativo del Congo con apenas unos diez jugadores, realizó su primera practica en las instalaciones de la UP en Ciudad Granja.

Mientras que, un convoy de unidades de la Guardia Nacional, Policía Vial, Policía del Estado y del Ejercito Mexicano ensayaron este lunes parte del operativo vial que implementarán el jueves para transportar del hotel de concentración al estadio Guadalajara, a las selecciones que disputarán el repechaje. (Por Manuel Trujillo Soriano)