Este viernes al continuar la jornada 12 de la Liga MX, Cruz Azul tuvo todo para llevarse la victoria, pero desperdició la oportunidad y al final empató a dos goles en su visita a los Bravos de Juárez, quienes lograron la igualada en instantes finales del juego celebrado en el Estadio Benito Juárez.

Los de casa sufrieron apenas al minuto 4 la expulsión de Javier Salas, y eso les afectó mucho. De penal el ecuatoriano Michael Estrada y después el Charrúa Gonzalo Carneiro, pusieron arriba a La Máquina, que parecía iba a ganar, pero el paraguayo Darío Lezcano al 86′ acortó y de penal el venezolano Darwin Machis logró el empate al 98.

“Es un equipo que me hizo sentir sumamente orgulloso, representa una ciudad y al futbol mexicano. Hoy me podrían estar despidiendo y me iría como si hubiera ganado un campeonato”, dijo el técnico de Bravos, Hernán Cristante. (Por Martín Navarro Vásquez)