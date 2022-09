A dos meses del Mundial continua el escandalo y la selección de futbol de Ecuador podría ser expulsada de Qatar 2022 ante nuevas evidencias de que uno de sus futbolistas, Byron Castillo, es realmente colombiano y utilizó un certificado falso de nacimiento, informó el diario británico Daily Mail. Este es parte del audio que podría dejar fuera de la Copa del Mundo a Ecuador.

“Yo llegue no sabía nada de eso de como arreglar cosas así, no sabía nada y me dijeron ya esto y lo otro, te vamos a hacer esto pero aquí te vamos a ayudar yo legué y bueno comenzamos a jugar sin ningún problema borrado de todo y ahora que he visto que han salido todos los problemas ¿Pero tu exactamente cuando eres nacido? en el 95 y en la cédula de que año tienes en el 98 ¿Tus nombres verdaderos cuales son? Bayron Javier Castillo Segura”

Bayron Javier Castillo Segura, sería el verdadero nombre en acta colombiana y Byron David Castillo Segura, nombre del futbolista en el acta ecuatoriana.

Esta revelación llega antes de que el Comité de Apelación de la FIFA tome durante esta semana una decisión sobre el asunto.

(Por Manuel Trujillo Soriano)