A casi cinco meses de concluir su mandato y aunque durante los años previos insistió en que mandaría al Ejército a sus cuarteles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, niega que alguna vez lo haya dicho.

“Primero, yo nunca dije eso -¿Usted dijo que regresaría al Ejército a sus cuarteles?- No, no. Yo dije de que había que apoyarlos en las Fuerzas Armadas. Por una razón muy sencilla, ¿cómo es posible que con la experiencia que tiene el Ejército, que tiene Marina, cerca de 300 mil elementos, con instalaciones, con equipo, no puedan ayudarnos en el problema que más preocupa a los mexicanos, que es el de la seguridad interior?”.

Por otro lado, aseguró que ni se ha reunido ni se reunirá con criminales y tampoco se dejará presionar.

“No, porque no me dejo, yo no me dejo presionar por nadie, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie”. (Por Arturo García Caudillo)