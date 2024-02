La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral determinó la suspensión inmediata de un spot publicitario del partido Futuro, porque se consideró que hace promoción del aspirante a la alcaldía de Zapopan, Pedro Kumamoto, en tiempos donde no está permitido.

La queja fue interpuesta por el PRI donde afirmaban que en el anuncio que se transmitía en radio y televisión aparecía la imagen de Kumamoto, lo que no está tolerado en el tiempo de intercampañas.

Los consejeros del INE consideraron que los spots no tienen materiales genéricos, sino que aparece el aspirante a la presidencia municipal en varias ocasiones, por lo que el contenido se calificó como irregular.

Se emitieron medidas cautelares para que el partido Futuro ya no use la imagen de Kumamoto en próximos materiales institucionales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)