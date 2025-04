El actor y comediante Armando Hernández protagoniza la puesta en escena “El tío de los yunaites”, una obra con talento jalisciense, motivo por el cual Armando aceptó el proyecto, según reveló a Notisistema.

“Yo ni siquiera estaba pensando en que podría hacer Teatro acá en Guadalajara, y cuando recibo la llamada de María con la invitación y me pareció interesante hacer ese intercambio e inclusive no solamente soy yo en la obra, contamos con otros ocho actores más, todos oriundos aquí de Jalisco, y también eso fue algoque fue una aliciente para mí, de pronto decir, quiero compartir esto con otros compañeros, con otras visiones, con otras formas de interpretar, y creo que eso fue lo que me hizo que aceptara”.

“El tío de los yunaites” ofrecerá una función en Guadalajara el próximo domingo 13 de abril en el Teatro Galerías. (Por Katia Plascencia Muciño)