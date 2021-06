Destacan las diferentes misiones internacionales que observaron la elección mexicana, la alta participación ciudadana y la tranquilidad con la que transcurrió la jornada, como explica el presidente de la misión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, José Miguel Insulza.

“Fue una elección ejemplar desde el punto de vista de la tranquilidad de la gente, la tranquilidad con que los mexicanos y las mexicanas fueron a votar. Yo estuve en algunos locales de votación ayer, y por ejemplo, no había guardias de seguridad, toda la gente estaba ahí normalmente, estaba en fila, con gran tranquilidad ejerciendo su derecho al voto, puede haber algunos casos en que eso no ocurrió, pero la evidencia que nosotros tenemos es que la gente votó en paz, votó con calma, votó con tranquilidad y votó lo que quería”.

Y si bien hubo casos de violencia, agregó, estos fueron detalles anecdóticos que no juegan un papel importante en lo que pasó, no afectan el cuadro general y tampoco empañan el resultado. Además el sistema electoral mexicano refrendó el porqué es tan bien visto a nivel internacional. (Por Arturo García Caudillo)