La Organización de Estados Americanos, la cual por cierto llama a Nicolás Maduro a convocar a nuevas elecciones, no incide ni puede sancionar decisiones de países como Venezuela, asegura el profesor investigador de Relaciones Internacionales de la UdeG, Miguel Hijar Chapa.

“Pues realmente el gran problema de todas las organizaciones internacionales es que operan en un mundo en el que la soberanía de cada país es la ley máxima. Las relaciones internacionales operan en medio de un ambiente anárquico en el sentido de que no hay un gobierno mundial y por tanto ni la ONU ni ninguna otra organización internacional pueden sancionar a un país por actuar de una u otra manera”.

Cabe recordar que Brasil y Estados Unidos reconocieron que la situación en Venezuela “representa un momento crítico para la democracia del hemisferio. Por lo pronto, las protestas postelectorales dejan hasta el momento un saldo de once muertos. (Por Gricelda Torres Zambrano)