Avala el Revolucionario Institucional la decisión del partido en el poder de avanzar hacia la semana laboral de 40 horas, sin embargo, dice el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, ojalá esta no sea una tomada de pelo.

“Espero que Morena no engañe al país. Tengo pruebas de eso. Por ejemplo, el salario mínimo profesional se votó desde hace meses en la cámara de diputados y senadores y se tiene escondido, ¿en dónde? En el Senado. Por eso no sube el sueldo de policías, maestros, maestras, doctores, enfermeras y soldados. Que vaya para adelante la semana de 40 horas, pero que sea realidad y no nos engañe Morena”.

Y es que, recuerda, hay iniciativas sobre el tema presentadas desde hace tiempo por las diferentes fuerzas políticas, que han sido congeladas por Morena. (Por Arturo García Caudillo)