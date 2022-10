Hace cuatro meses el cantante Lasso publicó su sencillo “Ojos marrones” que supera los 200 millones de visualizaciones.

Asegura que con once años en la industria musical, estuvo a punto de desilusionarse, pero hoy sabe que nunca es tarde para llegar a la cima del éxito.

Así lo narra el venezolano en exclusiva.

“Si tienes tanto tiempo como yo en la industria llegas a pensar que es imposible que pase, y cuando pasa pues se siente muy lindo, o sea lo que me queda es que si se puede, la verdad es qué tú no tienes el conocimiento de nada, lo que tienes es que seguir trabajando y nada y esperar lo mejor, sin tener la expectativa, simplemente pues nada, son canciones y algunas funcionan y algunas no y ya”.

Lasso se presentará en el Guanamor Teatro Studio de Guadalajara el próximo viernes 4 de noviembre. (Por Kevin Casillas)