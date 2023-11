Bomberos de Guadalajara y del Estado afirman que el olor a solvente que se presentó esta mañana en el drenaje en varias colonias del Sector Reforma no implica ningún riesgo por toxicidad, ni tampoco hay margen de explosividad.

Lo explica Arturo García Pulido, comandante de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara

“Es un olor característico a algún tipo de químico en donde estamos trabajando en coordinación con el SIAPA y con Protección Civil Estatal para identificar el origen y también estamos realizando lavados en diferentes cruces, en diferentes colonias, para dispersar este olor”.

El tufo, que se habría originado por una descarga irregular, inició en la Zona Industrial de Guadalajara, se expandió hacia El Deán y se propagó a otras colonias más al norte, hasta el barrio de San Juan de Dios, pasando por la Quinta Velarde, San Carlos, Valle del Álamo, entre otras.

Se pidió a la población no atender reportes falsos y no generar alarma, ante un tema tan sensible, con el recuerdo vigente de las explosiones de 1992. (Por Héctor Escamilla Ramírez)