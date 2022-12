Desde este jueves 1 de diciembre comienza a operar el modelo para que los llamados choques lamineros no estorben las calles de manera innecesaria.

El secretario de transporte Diego Monraz indicó que todas las empresas aseguradoras firmaron el convenio que las obliga a retirar los autos, siempre y cuando hubieran ocurrido como describe.

“Cuando dos vehículos chocan en el mismo carril y no hay personas lesionadas ni daños de otros particulares diferentes a los de los autos entonces va a empezar a funcionar el compartir información para primero validar que los dos vehículos tengan seguro vigente. Segundo, identificar cómo fueron las circunstancias”.

En contraparte los autos no se pueden mover si hay personas heridas, cortes a la circulación entre los autos involucrados, daño a infraestructura pública o si alguno de los implicados no tiene seguro vigente. (Por José Luis Escamilla)