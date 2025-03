Intervención armada de Estados Unidos en México no es parte de los acuerdos, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum, en respuesta a las propuestas del embajador designado de la Unión Americana en nuestro país, Ron Johnson.

“Pues no estamos de acuerdo. Él dijo: ‘todo está sobre la mesa’. Pues no, eso no está sobre la mesa, ni sobre la silla ni sobre el piso ni sobre ningún lado. Eso no. Colaboramos en un marco de respeto, nos coordinamos, en efecto hay muy buena coordinación, y hay muy buena coordinación porque hay respeto entre ambos países y colaboración en el marco de nuestra soberanía y de los cuatro ejes que hemos hablado aquí”.

Y es que durante su comparecencia ante el Congreso estadounidense, Johnson no descartó llevar a cabo acciones militares en contra de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. (Por Arturo García Caudillo)