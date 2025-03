Aunque no estén de acuerdo no nos van a callar, afirma el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, luego que Morena y sus aliados reventaran la sesión de este jueves en la que se buscaba discutir la creación de una comisión para investigar las desapariciones.

“Esta comisión especial no lastima absolutamente a nadie, es para apoyar, pero Morena se salió, en una marrullería parlamentaria pos para tratar de que no hubiera quórum, pero no nos van a callar, nos pueden quitar los micrófonos, pero no nos van a callar, por eso nosotros se los decimos de manera muy puntual, queremos justicia, que no se quede atrás esta investigación, que no desvíen la atención”.

De cualquier manera, dice Añorve Baños, no toda la culpa de lo que sucede en el país es de Morena y en el caso particular de Teuchitlán, el gobierno de Enrique Alfaro también es responsable de permitir que se cometieran cualquier tipo de atrocidades en el Rancho Izaguirre. (Por Arturo García Caudillo)