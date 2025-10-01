En el marco de la discusión de la reforma a la Ley de Aduanas en comisiones de la Cámara de Diputados, el legislador panista, Federico Döring, aseguró que el Gobierno Federal quiere engañar al Congreso y a los mexicanos con cifras irreales y amañadas, particularmente en lo que tiene que ver con las aduanas y el huachicol fiscal.

“Es una mentira, la mentira que dijo los servidores de Hacienda cuando vinieron aquí a decir que habían crecido los ingresos aduaneros por más de 200 mil millones de pesos. Déjenme retomar algunas de las cifras que se expusieron aquí. 600 mil millones de pesos de huachicol fiscal. ¿Qué dijo la procuradora fiscal? Que sólo 16 mil millones, el 2.7 por ciento, como le decía el diputado Téllez, es lo que ha llevado en querellas. Y sólo ha recuperado 5 mil 928 millones, menos del uno por ciento de esos 600 mil. Si trabajara en el sector privado, ya le habrían pedido la renuncia”.

Reconoció que se le hicieron cambios a la iniciativa y que la mayoría tomó en cuenta la opinión de las minorías, pero a quien le quedó grande el saco fue al Gobierno Federal, el cual al parecer quiere seguir siendo una franquicia de huachicol fiscal. (Por Arturo García Caudillo)