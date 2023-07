Ante la negativa del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, a comparecer ante los diputados, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, debatió la actuación del epidemiólogo, particularmente ante lo que la oposición calificó como su fracasada gestión contra la Covid, como explicó la vice coordinadora de los senadores panistas, Kenia López Rabadán.

“Cuando pensamos en un doctor pensamos en vida, pensamos en salud, pero cuando pensamos en Gatell sabemos que hay muerte, sabemos que hay ineficiencia, sabemos que hay una falta de conocimiento de la realidad en este país. Es por culpa de Gatell que casi un millón de mexicanos perdieron la vida en el Covid. Es por culpa de Gatell que hoy no hay medicamentos oncológicos, no hay quimioterapias. Es por culpa de Gatell que en este país lamentablemente no hay dinero para salvar la vida de los mexicanos”.

Hoy, añadió López Rabadán, Gatell es el rostro de la muerte y el fracaso de la política de salud de la actual administración. (Por Arturo García Caudillo)