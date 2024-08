La estrategia de la oposición es conseguir prebendas en base a los votos que no consiguió en las urnas, asegura el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

“Obviamente es una estrategia política de la oposición, tratar de obtener prebendas electorales que no obtuvieron por el apoyo popular. Quieren lograr tener posiciones plurinominales cuando la ciudadanía se las negó en las urnas. No es serio”.

E insistió que en el caso de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, no hay sobre representación, y fue el juicio ciudadano el que les otorgó la mayoría calificada con 36 millones de votos. (Por Arturo García Caudillo)