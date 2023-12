El presidente López Obrador desperdició una gran oportunidad de mostrarse ante el mundo como un demócrata, pero ante el rechazo del Senado, prefirió nombrar a una incondicional como nueva ministra de la Corte, así lo comenta el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

“Un presidente hubiera dicho, ¡ah, caray! No tengo el voto de la mayor parte de los mexicanos a través de los senadores, déjenme le digo al país que voy a seleccionar a alguien donde si sapiencia técnica sea indiscutible. Hubiera agarrado un super técnico, lo hubiera agarrado y así todos se quedaban y le daba una lección de democracia al mundo. Entonces eso no, no se pudo”.

No se trata de cuestionar a Lenia Batres, explica, sin embargo, ella no tiene experiencia como jurista ni es académica o investigadora y por tanto no cuenta con credenciales que la acrediten como la mejor opción para el cargo. (Por Arturo García Caudillo)