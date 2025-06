El PRI no formará parte de la comisión plural de legisladores que viajará este miércoles a Washington para reunirse con senadores republicanos de Estados Unidos en busca de echar abajo el inminente impuesto del 3.5 por ciento a las remesas, confirma el coordinador de los senadores priistas, Manuel Añorve.

“Porque nosotros no vamos a cargar con el desprestigio de lo que se ha generado en la elección del domingo pasado, con señalamientos internacionales puntuales de terminar con el equilibrio de poderes en este país, que tanto costó generar este equilibrio democrático, plural”.

Es muy claro, Añorve señaló que esta visita representa una farsa pues el partido en el poder sólo busca jalar agua para su molino. Por su parte el PAN y MC no ha confirmado si viajarán o no, pero por lo pronto no estuvieron presentes en la reunión con el canciller de la Fuente, a la que acudieron sólo senadores de la 4T. (Por Arturo García Caudillo)