En lugar de avanzar, Mexicana de Aviación va en retroceso y está resultando muy onerosa para el país, asegura la senadora priista Claudia Anaya.

“Pa’l caso de Mexicana de Aviación, 30 mil millones de pesos en un año y va para atrás, no solamente están cerrando rutas, sino que la empresa con la que se había asociado para que pusiera los aviones ya se ha retirado porque ha visto que esto no tiene un buen plan de negocios y pues yo veo en las palabras de la presidenta Sheinbaum que no van a desistir, hablan ya de nuevas rentas de aviones, de seguirle inyectando dinero público a este proyecto que no tiene ni pies ni cabeza, que fue creado muy al vapor”.

Pero además, explica, Mexicana de Aviación ha creado una distorsión importante en el mercado aeronáutico, de la cual ya se han quejado las empresas privadas debido a la competencia desleal ante una aerolínea que recibe subsidio. (Por Arturo García Caudillo)