El llamado Plan C del Ejecutivo Federal, reflejado en el paquete de 20 reformas recibidas hace poco más de un mes en San Lázaro, fue al parecer una llamarada de petate, dice el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero.

“No vemos, no se antoja que haya ningún impulso real para sacar estas iniciativas. Como por ahí se ha dicho, a lo mejor fue una llamarada de petate. Estamos listos nosotros para el debate, pero sentimos que no es un tema que siga realmente para el ambiente. Nosotros estamos, como lo dijimos desde un principio, conscientes que hay temas que vengan de donde vengan, el PAN si considera que son para el bien de la gente, los va a votar a favor y los va incluso a enriquecer. Y ya también nos quedó claro, espero, a todo este país, que el PAN en todas estas iniciativas que consideremos retrógradas, también vengan de quien vengan, es algo con lo que no van a contar con el PAN”.

Y es que se antoja difícil que pasen la mayoría de las iniciativas, debido a que son reformas a la Constitución, además de que el actual periodo de sesiones termina a finales de abril. (Por Arturo García Caudillo)