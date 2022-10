PAN, PRI, PRD y MC en la Cámara de Diputados, reiteraron su postura de no acompañar la reforma electoral anunciada por el presidente López Obrador y aclararon que además de esa, hay más de cien iniciativas presentadas por diversos legisladores. Por lo pronto, dice el coordinador priísta en San Lázaro, Rubén Moreira, el PRI no está dispuesto a dañar al INE o a los tribunales.

“El PRI no se ha manifestado como partido, como bancada por la necesidad de una reforma electoral. Y no está de sobra decirlo, en dado caso votaríamos en contra, en dado caso de que llegara al Pleno, votaríamos en contra cualquier intento de dañar al INE o de dañar a los tribunales electorales. Nosotros si no hay reforma electoral creemos que se puede transitar con lo que existe y en caso de que suba, nosotros votaríamos en contra”.

Explicó que no existe ningún acuerdo para confeccionar un anteproyecto de dictamen, y que la próxima semana se convocará en comisiones para revisar las propuestas existentes. (Por Arturo García Caudillo)