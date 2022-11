En el marco de la ratificación de ascensos a militares, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, cuestionó a la mayoría de Morena por estar premiando a violadores de derechos humanos, entre ellos el actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.

“El problema no es conmigo, explíquele a los campesinos de la sierra cuando los militares abusan de ellos. Platique con su compañera Nestora Salgado, de las vejaciones y los abusos. Yo no tengo un problema con las Fuerzas Armadas. Lo que tengo problema es con la violación de los derechos humanos. No es ahora que lo estamos diciendo, llevamos años diciéndolo. Y no es sólo con este general secretario, ¿eh? Con el anterior general secretario Cienfuegos, a quienes ustedes solaparon en un pacto de impunidad, lo dejaron libre en lugar de investigarlo después de las denuncias de droga”.

En el caso de Sandoval, se le acusa por la omisión en que incurrió al haber permitido la matanza de civiles en la población de Allende en 2011. Por cierto, el Senado aprobó 302 ascensos a militares. (Por Arturo García Caudillo)