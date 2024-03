Si bien se dijeron a favor que la gente afine sus vehículos, opositores al programa de verificación vehicular encontraron deficiencias en la propuesta del candidato Pablo Lemus de que sea el estado quien cubra la operación, mientras que del gobernador Enrique Alfro acusaron que no dijo toda la verdad sobre los costos del programa y su peso en las finanzas de la entidad.

Abraham Gobel, dirigente de los talleres acreditados, acusó que subsidiar el programa de verificación no costará mil millones de pesos como dijo Alfaro, sino mucho más, por las cláusulas contractuales que pagos si no se llegan a las metas de verificación. De la propuesta de Lemus criticaron que se presione a las arcas estatales para seguir con el contrato y pagarles a los empresarios:

“Pero sería interesante que el ciudadano Pablo Lemus Navarro, justifique por qué se le debe garantizar su retorno de inversión así como sus percepciones económicas a los privados que entraron en un riesgo como lo establece el mismo contrato de suministro franquicia”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)