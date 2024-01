Se llevaron a cabo los Critics Choice Awards, que premian lo mejor de la industria del cine y la televisión internacional.

En esta ocasión, la película con más nominaciones era Barbie que acumulaba 18, mientras que la serie más nominada era “The Morning Show” con seis, sin embargo, no fueron las que obtuvieron más galardones.

Al igual que en los Globos de Oro, la cinta “Oppenheimer” se convirtió en la más ganadora al obtener los galardones a mejor película, mejor director, mejores efectos visuales, mejor montaje y mejor actor de reparto para Robert Downey Jr, quien durante su discurso recordó algunas críticas que recibió en su carrera actoral.

Además, Emma Stone también recibió el premio a mejor actriz por “Poor Things”, mientras que la película “Barbie”, en esta ocasión sí obtuvo algunos galardones como mejor canción para Ryan Gosling por “I’m Just Ken, mejor diseño de producción, mejor guion original y mejor diseño de vestuario, entre otros.

El galardón a mejor serie en lengua extranjera fue para “Lupin” de Netflix, la mejor película de habla no inglesa fue “Anatomía de una caída” y mejor película de animación fue “Spider-Man: Across the Spider-Verse”. (Por Katia Plascencia Muciño)