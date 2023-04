Once organizaciones de la sociedad civil como Cepad, exigen justicia para Cristian Daniel Mejía Alvarado, quien fue detenido de manera arbitraria el seis de enero del 2015 y sometido a actos de tortura, para que se inculpara de dos homicidios que no cometió.

A ocho años de su privación de la libertad, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, entre otros, exige su libertad, ya que además su caso es representativo de serias violaciones de derechos humanos y del abuso de una prolongada prisión preventiva en Jalisco.

Cristian busca que se reconozca su inocencia, así como los maltratos físicos, psicológicos y sexuales a que fue sometido para culparse de un delito que no cometió.

También la violación a la presunción de inocencia, al ser presentado ante los medios de comunicación como un delincuente. (por Gricelda Torres Zambrano)