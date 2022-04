Por medio de redes sociales, aficionados del Atlas e incluso algunos de Chivas comenzaron a realizar donativos para apoyar a uno de los locales comerciales que se destruyó en el incendio de San Juan de Dios: las Tortas Lokas. La reacción es porque cuando el Atlas fue campeón, en este negocio, el propietario Salvador Saenz regaló 400 tortas para celebrar el triunfo y ahora afirman, quieren retribuirle.

La campaña fue organizada por los propios clientes y del tema habla Milton Saenz, hijo de Salvador Saenz, quien afirma que lo que les llegue de dinero, no será sólo para ellos, sino para otros damnificados.

“Tenemos compañeros a un lado que son solos, mamá soltera sola que perdió todo, vendía plantas, a ella la tengo yo contemplada con las ayudas, con lo que a mi me ayuden, vente compañera, aquí hay”.

Del negocio de las Tortas Lokas no quedó nada por el fuego. Milton hizo el llamado para que cuando sean reubicados los damnificados, la gente acuda a San Juan de Dios para consumir y así salir del bache lo más rápido posible. (Por Héctor Escamilla Ramírez)