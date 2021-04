El veterano delantero del Guadalajara, Oribe Peralta, reconoce estar en deuda con el equipo, pero dice estar tranquilo para cumplir lo que le resta de contrato porque Chivas ya le ofreció quedarse cuando decida retirarse.

“Aún me siento en deuda con el equipo porque no he tenido la participación que quería ni he aportado lo suficiente dentro de la cancha, mi plan siempre ha sido el terminar mi contrato, el buscar jugar lo más posible después de eso tendré que analizar todo lo que venga, si Chivas en un momento ya me ofrecieron el tener después de que me retire una oportunidad aquí de trabajo”.

El “Cepillo” Peralta pidió a la afición cerrar filas para apoyar al equipo en este momento que se juega sus últimas cartas para calificar al repechaje.

(Por Manuel Trujillo Soriano)