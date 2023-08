Los restos encontrados en una finca en Lagos de Moreno no son de los cinco jóvenes desaparecidos, de acuerdo con las pruebas de ADN, confirma el gobernador del estado, Enrique Alfaro.

“Hay elementos para decir que esas osamentas no corresponden a los jóvenes, lo hemos ya platicado con los papás, pero les pediría nada más que en esos temas, como siempre lo hemos hecho, los detalles pueda dárselos la Fiscalía, pero sí podría adelantar que en un principio esas osamenta no corresponden a los jóvenes”.

Insiste el mandatario que la Fiscalía General de la República debería atraer el caso por tratarse de delincuencia organizada.

Asimismo, criticó la difusión de la nota de otros cinco hermanos desaparecidos, que resultó falso y dijo puso en riesgo a policías investigadores. (Por Claudia Manuela Pérez)