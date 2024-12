Esta mañana fue presentado como nuevo técnico de Chivas el español Óscar García Junyent. En conferencia de prensa estuvo solamente el director de la comisión de futbol Juan Carlos Martínez.

García quien tuvo éxitos en Israel y Austria. Dice que quiere un protagonista y exigente.

“Mi idea de juego es que quiero ser protagonista, quiero ser proactivo y que el rival reaccione a lo que yo propongo. Vengo a un equipo grande, me imagino un equipo valiente, intenso, exigente y apasionado, quiero un equipo que sea un reflejo de lo que es su gente”.

Agregó el español que tuvo mas ofertas y al final siempre quiso estar en Chivas.

“Espero corresponder en el campo que es donde mejor sé hacerlo, la gente me a acogido muy bien, desde el primer día me siento en deuda con este club, con esta gente, con 40 millones de mexicanos y lo que queremos es empezar a trabajar, empezar a funcionar y poner el equipo a la altura de lo que es su afición. Tengo una idea muy clara del equipo, de como jugaban antes y como juegas ahora, esta temporada no nos ha dado para más, me incluyo porque ya me siento parte de esto. Solo quiero transformar al equipo para que pueda competir hasta el final. Quiero un equipo que sea merecedor de las victorias que estoy seguro que vamos a conseguir”, dijo.

Se mencionó en la conferencia que subirán al primer equipo 7 juveniles del Tapatío, equipo campeón en la Liga de Expansión MX. (Por Martín Navarro Vásquez)