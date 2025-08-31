El piloto australiano, Oscar Piastri de McLaren se llevó esta mañana de punta a punta, el Gran Premio de Países Bajos, al reanudarse el campeonato de la Formula UNO luego de un receso de 3 semanas; le siguió al cruzar la meta el holandés Max Verstappen de Red Bull, quien no pudo ser profeta en su tierra en el circuito de Zandvoort. El podio lo completó Isack Hadjar de Racing Bulls con el primer podio de su carrera, tras el abandono de Lando Norris en la vuelta 66 por fallas en su McLaren.

Con este triunfo, Piastri da un golpe de autoridad al llegar a 309 puntos y se acerca al título de la temporada, seguido por su coequipero Norris con 275 y Max Verstappen ocupan el tercer sitio con 205 unidades. (Por Manuel Trujillo Soriano)