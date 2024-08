Otra esperanza de medalla se vive en la delegación mexicana, en la acción de este miércoles en los Juegos Olímpicos de París, luego de que el clavadista Osmar Olvera avanzó a la final en la prueba individual de 3m luego de sumar 463.75 puntos, el cuarto mejor registro de la semifinal, que como ya es una tradición dominaron los chinos con el 1-2. Este jueves buscará el podio olímpico a las 7:00 de la mañana hora del centro de México.

“Me sentí bien, creo que inicié de gran forma, esperar la mañana y estar con la misma energía positiva y hacer todos los clavados como el último de hoy. Se sabe que 500 puntos es la meta para poder competirle a los chinos y ese el objetivo, he venido de menos a más y mañana es dejarlo todo y disfrutarlo. Todos los días me levanto agradecido de que estoy viviendo todo lo que estoy viviendo en París esto es lo que más he disfrutado en toda mi carrera deportiva”, dijo Olvera, quien ya ganó plata en sincronizados junto a Juan Celaya. (Por Martín Navarro Vásquez)