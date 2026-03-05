El América sufrió una nueva humillación como local, al caer este miércoles 2 goles por 1 ante los Bravos de Juárez, con una anotación casi de último minuto, al continuar la fecha 9 de la Liga MX.

Jairo Torres apenas el minuto 5 abrió el marcador por los visitantes. Hasta el 69, Alejandro Zendejas logró el empate y en la recta final Guilherme Castilho al minuto 93, clavó el gol del triunfo para los de Juárez.

Es la cuarta derrota en el torneo para el equipo de las Águilas y el técnico André Jardine quedó muy insatisfecho, pero no acepta que hay crisis. “Estamos insatisfechos, no tengo duda, de todos el sentimiento es de inconformidad, por qué las cosas no están saliendo, no busco estos adjetivos, crisis o no, estamos en un problema, trabajamos día y noche para salir adelante; estamos pasando por un momento difícil, le daremos la vuelta ayudándonos y apoyándonos, le daremos la vuelta, el objetivo es pasar entre los primeros ocho, ya conocemos la historia”. (Por Martín Navarro Vásquez)