Nuevamente el delantero del Guadalajara Javier “Chicharito” Hernández se perderá un juego del Torneo Apertura 2024. En un comunicado el Club Rojiblanco da a conocer que el ex atacante del Manchester United se volvió a lesionar, motivo por el cual no fue convocado, y no hizo el viaje a la Ciudad de México para el juego donde este sábado visitan al Cruz Azul por la fecha 9 de la Liga MX.

“Javier Hernández presenta una lesión muscular del bíceps femoral izquierdo, que se originó en una jugada donde el aterrizaje no fue el ideal tras recibir un contacto en la parte posterior. Su periodo de recuperación estará sujeto al cumplimiento de un programa de trabajo integral, que contempla el tiempo de recuperación de la lesión y el reacondicionamiento físico de Javier para que alcance un nivel óptimo”, dice texto de Chivas. (Por Martín Navarro Vásquez)