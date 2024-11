Severo problema tiene el municipio de Tlajomulco de Zúñiga con los llamados secuestros virtuales; en menos de dos meses la policía municipal ha atendido al menos seis eventos que afortunadamente han tenido final feliz.

El caso más reciente involucró a un menor de 16 años de edad vecino del fraccionamiento Colinas del Rey que recibió varias llamadas telefónicas para exigirle que no fuera a la escuela bajo la amenaza de que lastimarían a su familia.

Minutos después los papás del muchacho recibieron llamadas asegurándoles que su hijo estaba secuestrado y que debían pagar 300 mil pesos por su liberación.

Los papás pidieron ayuda a la policía y encontraron al joven deambulando porque los sospechosos le dijeron que si no obedecía habría consecuencias.

Los presuntos secuestradores no conocen a nadie de la familia.

Las otras víctimas de casos similares han sido adolescentes de entre los 13 y los 20 años, así como un niño de 10. (Por José Luis Escamilla)