Chivas hizo otro “papelón” en el Torneo de Clausura 2025 al ser goleado 3-1 por el Atlético de San Luis que llegaba como el peor del certamen y con seis derrotas consecutivas.

En el estadio Alfonso Lastras el Guadalajara tuvo un buen primer tiempo, pero no pudo marcar goles y ya en el segundo todo se le complicó.

El francés Sébastien Salles-Lamonge, y los brasileños Vitinho y Léo Bonatini anotaron para la victoria de los potosinos, que de esta manera usaron al Rebaño de trampolín para salir del último sitio de la clasificación y llegar a 6 unidades.

Por el Guadalajara la novedad es que por fin anotó gol Javier Hernández, aunque fue el de la honra. Con 11 unidades Chivas sigue flotando a media tabla.

el técnico de Chivas Oscar García no estuvo en el juego debido a que previamente presentó un cuadro de gastroenteritis y tuvo que ir al hospital.

El auxiliar Manuel Ruano salió molesto, pues el equipo Rojiblanco realizó 19 tiros y solo marcó un gol. “Estamos muy cabreados, sabemos que no puede ser, no puede ser dominar tanto a un rival, chutar 19 veces a puerta e irnos con un gol; al final tenemos que ser conscientes que esto es equilibrio y que no podemos dar tantas facilidades defensivas a un equipo que teníamos completamente dominado”. (Por Martín Navarro Vásquez)