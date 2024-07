Es mentira que el líder del cártel de Los Chapitos, Ovidio Guzmán, haya sido liberado en Estados Unidos, asegura la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“Sí, la Embajada de Estados Unidos también nos informó que no ha sido liberado, que definitivamente no ha está liberado, hay un cambio de medida cautelar, también esperamos la información oficial sobre esta detención, dado que el Gobierno de México colaboró en esta extradición y por supuesto, en la captura”.

Y aunque el Gobierno de México no ha recibido un comunicado oficial, comenta que hay indicios sobre un cambio de medida cautelar por la cual Ovidio pudiera haberse convertido en testigo protegido. (Por Arturo García Caudillo)