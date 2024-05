La descalificación del árbitro electoral y la andanada de insultos, difamaciones y guerra sucia que ha emprendido Morena, es parte de la desesperación porque la preferencia electoral no le favorece en Jalisco, sentencia el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Pablo Lemus Navarro.

“A mi me han dicho Lemus-Alfaro, violentador, corrupto, machito, yo aguanto, que sigan diciendo lo que quieran, pero no van a encontrar una respuesta igual de mi parte. Si ellas quieren ofender que ellas sigan ofendiendo. Bueno, le dijeron a los medios de comunicación, a ustedes, vendidos”.

Luego de presentar en la Unión Ganadera Regional su proyecto para el campo jalisciense, Lemus Navarro, reitera que se enfocará en sus propuestas, toda vez que las encuestas le confirman un triunfo irreversible.

Aclara que la disculpa de ayer por lo que sucedió en el debate, fue para el papá de Laura Haro, pero también para la candidata. (Por Gricelda Torres Zambrano)