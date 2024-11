En busca de un mejor trato para la entidad, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, visitó este martes el Congreso de la Unión, donde se reunió con diputados de todas las fracciones para respaldar y defender que la entidad jalisciense reciba un trato justo en el Presupuesto 2025, para lo cual hizo una propuesta.

“Por supuesto que voy a mejorar la recaudación, voy a trabajar en conjunto con la federación para poderlo hacer. Nosotros no queremos tampoco de la Federación estirar la mano y que simplemente nos regalen dinero, no. Queremos que también nos den facultades, por ejemplo, para mejorar la recaudación federal en Jalisco. Le conviene a la Federación y le conviene al estado”.

Lemus señaló que en esta visita pidió tres cosas que no están reflejadas en el presupuesto 2025: el saneamiento del Río Santiago y continuar con las Líneas 4 y 5 del Tren Ligero. (Por Arturo García Caudillo)