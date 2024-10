El cantautor español Pablo López se prepara para realizar una gira por México. En Guadalajara se presentará el próximo viernes 18 de octubre en el Teatro Degollado y en exclusiva con Notisistema, mencionó que le gustaría tener la valentía de cantar con mariachi.

“Es algo que me fascina la armonía, las canciones que cantan. Lo qué pasa que atreverme, insisto, yo soy muy respetuoso de la cultura general, pero de las culturas musicales más ¿no?, pero yo creo que debería intentar tener la valentía, de hecho hay una canción que he escrito para el próximo disco, que no tiene título todavía y que sí le vendría bien, pero a veces como que me da miedo que piensen ‘ay de qué va esto tío si no sabe tal, tal’, pero te lo juro que en cuanto me sienta preparado lo haré”.

Además de su gira por México, Pablo López prepara su nuevo material discográfico que espera lanzar en los primeros meses del 2025. (Por Katia Plascencia Muciño)