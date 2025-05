El Pachuca dio un gran paso al título en la Liga MX Femenil al jugar la final de ida en el estadio Hidalgo y vencer al América 3 goles por 0.

La figura fue la experimentada Charlyn Corral con dos anotaciones y una mas de la argentina Nina Nicosia.

Sobre qué le pasó a las Águilas esto dijo el técnico Ángel Villacampa. “Hoy hemos tenido muchos arrebatos, no había fluidez de balón, no podemos perder la esencia de lo que ha sido este América, nos han pasado por encima, hay que reconocerlo, pero nos quedan 90 minutos. Hay que creer, agarrarse a la esperanza, a la ilusionismo de jugar en casa con nuestra gente, pero como equipo. Hasta que no se pite el final, este equipo se va a dejar a muerte”. El juego de vuelta es el lunes en el estadio Ciudad de los Deportes. (Por Martín Navarro Vásquez)